У НБУ кажуть, що індекс виробництва базових галузей падає стабільно

В Україні в жовтні 2012 року падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) не змінилося порівняно з вересневим показником і становило 5% у річному вираженні, повідомляється на сайті Національного банку України.

При цьому, за інформацією Нацбанку, за підсумками січня-жовтня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зниження ІВБГ становило 1,3%.

Водночас в повідомленні зазначається, що ІВБГ не враховує динаміку галузей сфери послуг, які входять до складу ВВП і мають більшу питому вагу порівняно з минулими періодами. «Завдяки зростанню обсягу наданих послуг за 10 місяців цього року (за оцінками НБУ, близько 10%) приріст реального ВВП залишився на позитивному рівні», - зазначають в Нацбанку.