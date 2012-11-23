Мешканці пошкодженого вибухом будинку через 2,5 місяці повертаються додому

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника голови адміністрації Комінтернівського району з соціальних та гуманітарних питань Дениса Дорожкіна.

За його словами, люди вже повернулися до кількох квартир. Д.Дорожкін зауважив, що у квартирах підключено гарячу, холодну воду, каналізацію, електроенергію, тепло, але газ буде ввімкнено, коли заселяться мешканці всіх 36 квартир.

Д.Дорожкін додав, що мешканцям пошкодженого будинку одразу після аварії було надане тимчасове житло, однак людям потрібно буде його покинути до 20 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку по вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

На сьогодні в пошкодженому будинку реконструйовано: виконано необхідний ремонт у квартирах, які були зруйновані частково, і капітальний ремонт у дев'яти квартирах, які найбільше пошкодило вибухом. Також відремонтовано під'їзд та встановлено новий ліфт виробництва КП «Харківміськліфт» з диспетчеризацією. У всьому будинку повністю замінені комунікації.