У Харкові почали розбирати стіни будинку, що вибухнув (додані фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на генерального директора ТОВ «Стальконструкція», яке проводить роботи, Сергія Євеля, роботи з демонтажу стін будинку розпочалися в суботу 8 вересня і триватимуть цілодобово до 1 жовтня.

С.Євель зазначив, що на сьогодні уже демонтовано стіни приміщень на трьох поверхах - десятому (технічному), дев’ятому та восьмому. Зараз розбирають стіни сьомого поверху. До робіт залучено 10 одиниць техніки та 50 робітників. Периметр будинку огороджений парканом. Будівлю охороняє міліція.

С.Євель зазначив, що після демонтажу стіни почнуть відновлювати.

Як повідомили у прес-службі міськради з посиланням на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрія Парамонова, зараз триває опис майна харків’ян, квартири яких пошкоджені вибухом.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку по вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. За даними спеціалістів, для відновлення будинку потрібно буде розібрати та відбудувати дві кутові стіни. Харківський міський голова Геннадій Кернес запевнив мешканців будинку, що всі роботи будуть проведені до Нового Року.

Фото: Л.Дорошенко, "Сегодня".