Начальник відділу боротьби з наркоторгівлею отримав 10 років за... торгівлю наркотиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення ухвалив 21 листопада Московський районний суд Харкова.

Суд також засудив на 8-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна ще 5 громадян, які разом з Я.Смілянським у складі організованої групи займалися незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом опію ацетильованого.

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«Після додаткового вивчення матеріалів справи, протоколу судового засідання та вироку суду прокуратура області вирішить питання про винесення апеляційної скарги», - зазначили у прес-службі прокуратори.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Харкові була викрита організована злочинна група, яка займалася постачанням та збутом наркотиків. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що начальник сумського ВБНОН організував злочинну групу із шести осіб, яка налагодила канал постачання та збуту небезпечних наркотичних засобів до Харкова.