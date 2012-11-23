У США «чорна п'ятниця» відкрила сезон різдвяних розпродажів

Як пише РИА Новости, по суті, рітейлери вже пересунули її на День подяки, не чекаючи настання п'ятниці - багато торгових мереж оголосили, що відкривають двері вже у вісім-десять годин вечора, всі інші відкриваються опівночі. Традиційно п'ятнична торгівля починалася набагато пізніше - о п'ятій ранку. За прогнозами національної асоціації рітейлерів, незважаючи на слабку економічну ситуацію і рівень безробіття близько 9%, загальний обсяг продажів у цей день зросте на 4% до позначки минулого року і досягне 586 мільярдів доларів.

Як правило, за низькими цінами виставляються товари лише для першої десятки покупців, тому змагання за право потрапити першим в супермаркет нерідко переростає в тисняву, бійку, а то й стрілянину.

У центрі уваги - мережа найбільшого рітейлера Walmart, яка не тільки запропонує найбільші знижки, а й матиме проблеми із протестами власних співробітників, які мають намір зажадати збільшення заробітної плати, більш гнучкого графіка та соціальних гарантій. Разом із очікуваним зростанням черг, ростуть і лави тих, хто буде робити свої покупки без штовханини, не відходячи від святкового столу - обсяг онлайн-замовлень очікується на рівні 2 мільярдів доларів проти майже 700 мільйонів доларів у минулу "чорну п'ятницю".

Термін "чорна п'ятниця" був введений в США водіями у 1960-і роки, оскільки всі головні вулиці були заповнені машинами і пішоходами, які вже почали свій сезон покупок.