Ураган «Сенді» коштуватиме США 20 мільярдів доларів

З таким прогнозом, як передає Bloomberg, виступила компанія Kinetic Analysis. За її підрахунками, тільки 7-8 мільярдів з цієї суми припадає на застраховані збитки, пише Lenta.ru.

У Kinetic Analysis стверджують, що значна частина збитків доведеться на бюджети міст і штатів, які повинні будуть сплатити відновлення інфраструктури, наприклад, затоплені тунелі в метро Нью-Йорка.

З повідомлення Bloomberg неясно, чи враховує розрахунок Kinetic Analysis непрямі збитки, однак швидше за все мова йде лише про безпосередні руйнування. Між тим, економіка США через ураган понесе і інші збитки. Так, на 29 і 30 жовтня закрилися найбільші американські біржі. Крім того, авіакомпанії, як відзначає The Wall Street Journal, змушені були скасувати не менше 12 тисяч рейсів. Нарешті, збитків зазнали численні компанії, які змушені тимчасово припинити роботу на східному узбережжі.

Найбільш руйнівним в історії США вважається ураган "Катріна", який обрушився на Новий Орлеан в 2005 році. Тоді застраховані збитки, згідно з даними Insurance Information Institute, склали 41,1 мільярда доларів.

"Сенді" досяг узбережжя Нью-Джерсі в ніч на 30 жовтня. За останніми даними, його жертвами в США стали 14 людей, а близько семи мільйонів чоловік відчувають перебої в поставках електроенергії. Очікується, що в найближчі дні "Сенді" буде рухатися через штат Пенсільванія до Нью-Йорку. Ураган до того, як обрушився на США, пройшов по території кількох держав, у тому числі Куби і Гаїті. Загальне число жертв урагану становить більше 50 осіб.