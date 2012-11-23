Янукович завтра звернеться до українців

Завтра, 24 листопада, в День пам'яті жертв голодоморів Президент України Віктор Янукович звернеться до українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, трансляція звернення глави держави розпочнеться на Першому національному телеканалі о 19.30.

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У символічний час, о 19.32, розпочнеться хвилина мовчання за загиблими під час Голодомору 1932-1933 років.

У День пам'яті жертв голодоморів звернення Президента України також транслюватимуть інші національні телеканали.