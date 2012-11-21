60% українців вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом (опитування)

Так, у жовтні 2012 року 59% опитаних погодилися з цим твердженням, натомість не погодились 22%. Не визначились з цього питання 19% опитаних, свідчать результати дослідження, передані УНІАН.

При цьому соціологи звертають увагу на коливання громадської думки у ставленні до цього питання. Так, у березні 2010 року з тезою про геноцид погодились 61% опитаних, у січні 2011 року їх кількість зменшилась до 53%, а вже у квітні 2011 року кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом зросла до 58%. Упродовж цього року підтримка даної тези становила майже 60%.

При цьому кількість противників визнання Голодомору геноцидом упродовж 2011-2012 років зменшилася на третину – з 34 до 22%.

Тезу про геноцид поділяють близько 80% мешканців Заходу, Центру та Півночі, а також більше половини Півдня, третина – на Сході та кожен четвертий мешканець Донбасу.

З тезою погоджуються усі без винятку вікові категорії населення, при цьому найбільше невизначених - серед молоді (25%). Мешканці сіл більше згодні з тезою про геноцид, аніж мешканці міст (64% проти 57%).

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Дослідження проводилися:

у березні 2010 року, опитано 2000 респондентів, похибка не більше 2,2%;

у січні 2011 року, опитано 4000 респондентів, похибка не більше 1,5%;

у квітні 2011 року, опитано 2000 респондентів, похибка не більше 2,2%;

у лютому 2012 року, опитано 4000 респондентів, похибка не більше 1,5%;

у жовтні 2012 року, опитано 2000 респондентів, похибка не більше 2,2%.