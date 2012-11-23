Перекинувся автобус, який віз робітників на шахту: 2 загиблих, 7 травмованих

10:37, 23 листопада 2012
Суспільство
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У Луганській області перекинувся автобус, загинули двоє людей.

Увага ДТП

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, ДТП сталося сьогодні о 5.50 на трасі с. Михайлівка - с. Чапаєвка.
За попередньою інформацією, на мосту перекинувся пасажирський автобус, який віз робітників на шахту «Комсомольська» (Антрацитівський район). Внаслідок аварії двоє людей загинули, семеро постраждалих відправлено до лікарні м. Ровеньки.

Подробиці пригоди уточнюються.

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