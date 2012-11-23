Перекинувся автобус, який віз робітників на шахту: 2 загиблих, 7 травмованих
10:37, 23 листопада 2012Суспільство
844 0
У Луганській області перекинувся автобус, загинули двоє людей.
Подробиці аварії уточнюються
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, ДТП сталося сьогодні о 5.50 на трасі с. Михайлівка - с. Чапаєвка.
За попередньою інформацією, на мосту перекинувся пасажирський автобус, який віз робітників на шахту «Комсомольська» (Антрацитівський район). Внаслідок аварії двоє людей загинули, семеро постраждалих відправлено до лікарні м. Ровеньки.
Подробиці пригоди уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter