У Польщі затримали 16 українців

Працівники прикордонної служби Польщі (Straż Graniczna, SG) днями в різних частинах країни затримали 16 громадян України, котрі використовували видані їм польські візи не за призначенням або працювали з порушенням чинних в країні правил.

Про це УНІАН повідомила прес-служба SG.

9 українців затримали працівники Шльонського відділу польських прикордонників на південному заході Польщі. Серед них 4 громадян України їхали автобусом з Чехії з візами, виданими для роботи на польських працедавців за спрощеною системою працевлаштування.

Ще 5 українців працювали не на тих працедавців, котрі оформили для них заявку на роботу, на підставі яких вони отримали візу до Польщі.

Прес-служба повідомила, що 7 українців затримала польсько-німецька група прикордонників за отримання польської візи нечесним шляхом.

Один із затриманих українців допомагав перетнути кордон між Польщею та Німеччиною групі з семи російських громадян чеченської національності.

Прикордонники анулювали візи усім затриманим українцям та зобов'язали їх добровільно залишити польську територію.

Як повідомляв УНІАН, за перші шість місяців цього року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі понад 800 українців, що на третину більше показників першої половини 2011 року.

Видача польських віз за цей же період зросла на 13% до понад 310 тисяч штук.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в кінці 2007 року приєдналися поляки.