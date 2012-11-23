Ресторан у центрі Києва підпалили четверо невідомих у масках

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району Києва, відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо умисного вбивства двох людей в ресторані «Аура» на вул. Володимирський Узвіз, 2 (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне убивство).

У кримінальному провадженні прокурором Печерського району Києва призначено прокурора - процесуального керівника, котрий здійснюватиме нагляд за додержанням законності при проведенні досудового розслідування.

За даними прокуратури, 23 листопада близько 3 години ночі до ресторану «Аура» через службовий вхід забігли чотири чоловіки в масках, змусили людей лягти на підлогу. При цьому зловмисники погрожували пристроєм, який за свідченням очевидців, схожий на револьвер. Відразу ж вони облили приміщення легкозаймистою речовиною та підпалили ресторан. Під час огляду місця події правоохоронці виявили в приміщенні ресторану тіла двох жінок.

Печерським райуправлінням міліції відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 115 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство.