У Колеснікова підготували новації щодо повернення грошей за квитки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, згідно з проектом наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», після відправлення поїзда, але не більше ніж за годину після його відправлення, пропонується виплачувати 10% вартості квитка й плацкарти.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що умови повернення проїзних документів до відправлення поїзда не зміняться.

Як пояснили в прес-службі відомства, якщо, приміром, вартість квитка в купейному вагоні на поїзд № 38 Київ - Донецьк станом на 19.11.2012 р. становить 195,51 грн - при його поверненні в зазначений термін пасажиру повернуть 19,23 грн.

У відомстві уточнили, що раніше, згідно з правилами повернення коштів за невикористані проїзні документи, менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, але не більше ніж за годину після його відправлення пасажиру поверталася вартість квитка без повернення вартості плацкарти й комісійного збору. Тобто за той же квиток у купейний вагон на поїзд № 38 Київ - Донецьк вартістю 195,51 грн у зазначений проміжок часу пасажиру поверталося 71,86 грн.

В "Укрзалізниці" повідомили, що вищезазначені зміни набудуть чинності з моменту набуття чинності відповідного наказу Мінінфраструктури.

Довідка УНІАН. Повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається з таких складових: вартість квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір.

Приміром, станом на 19.11.2012 р. вартість проїзного документа в пасажирському вагоні становить 195,51 грн. З цієї суми вартість квитка (кв.) - 57,73 грн, вартість плацкарти (пл.) - 93,46 грн (у т.ч. вартість постільної білизни 12,08 грн), страховий збір - 2,07 грн, ПДВ - 30,25 грн, комісійний збір - 12,00 грн.