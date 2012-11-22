Укрзалізниця скаржиться, що ОДА винні їй вже понад 170 мільйонів

Облдержадміністрації компенсували 44% необхідної суми.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», заборгованість Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України за проїзд пільговиків становила 144,4 млн грн, зокрема за проїзд студентів - 106 млн грн, дітей від 6 до 14 років - 38,4 млн грн. З них відомство компенсувало залізничникам 14,7% необхідної суми.

Заборгованість Верховної Ради становила 0,35 млн. грн.

Крім того, серед областей найбільше заборгувала Харківська обладміністрація - майже 25 млн грн, Київ - майже 22 млн грн., Львівська ОДА - 10,7 млн грн, Київська ОДА - 9,7 млн грн, Донецька ОДА - 8,4 млн грн, Вінницька - 5 млн грн, Дніпропетровська і Черкаська області - по 4,5 млн грн, Житомирська і Тернопільська ОДА, - по більш як 4 млн грн.

Нагадаємо, згідно зі статтею 9 Закону України «Про залізничний транспорт», збитки залізничного транспорту загального користування від перевезення пільгових категорій пасажирів відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.

За 10 місяців 2012 року «Укрзалізниця» недоотримала 316,6 млн грн компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів.

«Укрзалізниця» заявила про вимушену інтенсифікацію роботи з поліпшення управління оборотним капіталом, зокрема, з дебіторською заборгованістю, для забезпечення своїх експлуатаційних потреб для здійснення перевезень.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим.

Пільгові категорії громадян становлять понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів мають відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.