«Нафтогаз» оголосив тендер на розробку плану свого реформування

Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу України», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, метою і завданнями роботи є надання пропозицій стосовно найбільш оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» за основними напрямами діяльності компанії і її дочірніх підприємств (видобування, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектора, а також розробка проектів правових актів, які необхідні для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС за кожним з напрямів.

Кінцевий термін надання конкурсних пропозицій - до 10-ї години 21 грудня 2012 року

Дата розкриття конкурсних пропозицій - об 11-й годині 21 грудня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 квітня поточного року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Законом внесені зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою і на виконання зобов'язань, узятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», що здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених у результаті їх реорганізації, забороняється.