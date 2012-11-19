Новим заступником голови Нафтогазу став 26-річний Олександр Кацуба

Відповідне розпорядження №913 від 19 листопада було опубліковано на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Раніше розпорядженням №912 від 19 листопада Кабмін звільнив з поста заступника голови правління Сергія Кацубу в зв`язку його обранням у народні депутати України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради, Кацуба Олександр Володимирович народився 8 вересня 1986 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в сім'ї військовослужбовця.

Дістав повну вищу освіту - в 2008 р. закінчив Харківський національний університет ним. В.Н.Каразіна за фахом «Фінанси» і в 2009 р. харківську Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за фахом «Правознавство». Трудовую діяльність почав в 2003 р. приватним підприємцем.

З 2006 р. по 2009 р. працював в ТОВ НВФ «Техпроект» (м. Харків) заступником директора по економіці.

З 2009 р. по 2010 р. – глава наглядової ради ПуАТ «ЗЕМІ-1» (м. Харків).

В 2010 р. – заступник директора по економічній і обліково-розрахунковій діяльності апарату управління газопромислового управління «Полтавагаздобича».

З вересня 2010 р. по теперішній час - заступник Голови Правління ПуАО «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Член Партії Регіонів з серпня 2009 р. В жовтні 2010 р. обраний депутатом Харківської міської ради VI скликання і заступником секретаря постійної комісії із питань транспорту, зв'язку і екології.