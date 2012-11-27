У Тернополі відкрили новий храм УАПЦ

У Тернополі учора відкрили новий храм Української автокефальної православної церкви.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради,у часть в урочистому богослужінні взяли представники духовенства, керівники міста, громада, парафіяни.

Храм Успення Пресвятої Богородиці будували 14 років, до цього громада молилась у капличці поруч із храмом.

«Новопосвячений храм - церква Успення пресвятої Богородиці. І це глибоко символічно для Тернополя, міста, яке шанує і любить Богородицю, міста, яке перебуває під її покровительством. Ми прагнемо називатись і бути містом, яке є духовним центром українства, сьогодні ми зробили ще один крок до цього. Бо кожен новий храм, кожна нова Божа справа - це праця для відродження духовності всього нашого народу», – сказав після виступу з нагоди відкриття нового храму міський голова Сергій Надал.

Розташований новий храм на масиві Дружба.