Білорусь одержить від ЄБРР $50 млн на розвиток енергетики
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) почав реалізацію програми сприяння фінансуванню стабільного розвитку енергетики в Білорусі із загальним бюджетом 50 млн. дол.
Про це УНІАН повідомили в ЄБРР.
«Кошти призначені для малих і середніх підприємств приватного сектору. На додаток до фінансування ЄБРР також надає технічний досвід. Програма допоможе республіці скоротити споживання енергії та забезпечить екологічні переваги шляхом скорочення викидів вуглецю і забруднень», - пояснили в банку.
Перший кредит у рамках програми ЄБРР - в обсязі 4 млн. дол. на 5 років - надано Мінському транзитному банку (Мтбанк).
«Кредит дасть змогу цьому банку запропонувати своїм промисловим клієнтам і компаніям – представникам малого бізнесу довгострокове фінансування для сприяння цільовим інвестиціям у галузі енергоефективності і відновлюваних джерел енергії», - підкреслили в ЄБРР.
Довідка УНІАН. Білорусь є членом Європейського банку реконструкції та розвитку з 1992 року. В республіці вже здійснюються дві програми банку: програма ділових консультаційних послуг (BAS) і програма розвитку підприємств (EGP).