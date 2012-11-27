Білорусь одержить від ЄБРР $50 млн на розвиток енергетики

Про це УНІАН повідомили в ЄБРР.

«Кошти призначені для малих і середніх підприємств приватного сектору. На додаток до фінансування ЄБРР також надає технічний досвід. Програма допоможе республіці скоротити споживання енергії та забезпечить екологічні переваги шляхом скорочення викидів вуглецю і забруднень», - пояснили в банку.

Перший кредит у рамках програми ЄБРР - в обсязі 4 млн. дол. на 5 років - надано Мінському транзитному банку (Мтбанк).

«Кредит дасть змогу цьому банку запропонувати своїм промисловим клієнтам і компаніям – представникам малого бізнесу довгострокове фінансування для сприяння цільовим інвестиціям у галузі енергоефективності і відновлюваних джерел енергії», - підкреслили в ЄБРР.

Довідка УНІАН. Білорусь є членом Європейського банку реконструкції та розвитку з 1992 року. В республіці вже здійснюються дві програми банку: програма ділових консультаційних послуг (BAS) і програма розвитку підприємств (EGP).