В Алчевську горів гуртожиток: четверо студентів - у лікарні

Сьогодні вранці сталася пожежа у кімнаті на 5-му поверсі гуртожитку Донецького державного технічного університету в Алчевську Луганської області.

Як повідомляє прес-сужба МС, постраждали четверо студентів віком від 19 до 22 років.

У кімнаті спали двоє хлопців. Прокинувшись у задимленому помешканні, вони побігли на перший поверх до коменданта, який викликав рятувальників.

Мешканці сусідніх кімнат за допомогою 6 вогнегасників загасили полум’я і не допустили поширення вогню на інші кімнати до прибуття підрозділів МНС.

Через отруєння продуктами горіння двоє студентів були госпіталізовані до реанімаційного відділення і ще двоє - до терапевтичного відділення Алчевської міської лікарні.

За попередньою причиною, пожежа сталася внаслідок короткого замикання в електромережі.