Експерт: скандали в моргах пов’язані з переділом поховального ринку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров’я Руслан Салютін на прес-конференції у Києві.

Він наголосив, що справи «чорних трансплантологів» було відкрито у регіонах, «де є серйозні проблеми, пов’язані з переділом ринку ритуальних послуг». Р.Салютін навів приклад Миколаєва, де такий скандал триває вже близько року. «Цю галузь використовують як пробний крок, щоб вивести з рівноваги керівників судово-медичних експертиз та патологоанатомічних бюро», - сказав він.

«Наскільки мені відомо, усі кримінальні справи щодо вилучення анатомічних органів у трупів в моргах закрито. Складу злочину там не було. У деяких випадках лікарів звинувачували у тому, що підпис був поставлений людиною, яка не була родичем. Водночас, законом про поховальну справу (за яким працюють, зокрема, бюро судово-медичної експертизи), вказано, що дозвіл на забір анатомічного матеріалу може дати та людина, що займається захороненням трупа. Є ще низка подібних моментів, які у жодному разі не пов’язані з «чорною трансплантацією», - пояснив Р.Салютін.