У Києві відкривається фестиваль американських фільмів

Фестиваль присвячений дослідженню ідеї «незалежності» в кіно.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, відкрив фестиваль посол США Джон Теффт.

На відкритті фестивалю показали новаторський фільм Коліна Треворров і Дерека Коннолі «Безпеку не гарантую».

Планується показ таких художніх фільмів: «Слова» з Бредлі Купером, який грає письменника, що заплутався у павутинні плагіату, «Поза законом», що розповідає скандальну історію бутлегерів, «Каліфорнійське соло» - фільм про шлях до спокути знаменитого в минулому рок-співака.

Також на фестивалі будуть показані фільми, що характеризуються неортодоксальним поглядом на американське життя, та ряд знакових документальних стрічок.

Захід триватиме до 2 грудня.