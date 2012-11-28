Бойко: Іспанська Gas Natural SDG, SA взяла під сумнів повноваження свого представника

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Наскільки я зрозумів, вони зараз з'ясовують технічні питання, пов'язані з тим, чи була у нього довіреність (на підписання - УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Бойко відзначив, що представник, який підписав документ, брав участь від компанії Gas Natural SDG, SA у всіх переговорах з Україною.

«Він, в усякому разі, брав участь у всіх переговорах від цієї компанії», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Угоду підписали голова Держагентства з питань інвестицій Владислав Каськів, старший віце-президент Excelerate Energy LLC Едвард Скотт і генеральний директор з питань зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсыа Табернеро.

Як уточнив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планується орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) виступить інвестором реалізації проекту.

Проте пізніше представник Gas Natural у коментарі агентству Reuters заявив, що компанія поки що не планує інвестувати в термінал з прийому і регазифікації зрідженого природного газу («LNG-термінал») в Україні.

«Gas Natural не підписувала жодних угод з інвестування в проект LNG і поки що не розглядає такої можливості в майбутньому», - сказав Reuters представник іспанської компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.