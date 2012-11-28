У Польщі затримали українку, яка намагалася дати хабар прикордоннику

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі польського прикордонного відомства.

Згідно з повідомленням, 47-річна українка намагалися дати польському прикордоннику хабар у розмірі 25 євро за те, аби він "закрив очі" на те, що вона перевищила дозволений час перебування у Польщі.

"Громадянку України затримано. Вона зізналася у скоєному», - зазначили у прес-службі.

Прикордонна служба проситиме суд винести українці вирок про позбавлення волі строком 1 рік умовно з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі громадянами України. Розмір хабарів переважно становив від 10 до 50 євро. На початку травня росіянин за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники за перевищення дозволеного терміну перебування у Польщі вписують порушників у базу осіб, яким заборонено поновний в'їзд на один рік. Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.

Прикордонники у схожих випадках, як правило, відпускають затриманих одразу після оформлення усіх документів в справі.