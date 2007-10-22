Про що Гриценко говорив з Гейтсом

Міністри оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО та США Роберт ГЕЙТС обговорили співробітництво у військовій сфері двох країн. Про це журналістам повідомив А.ГРИЦЕНКО за підсумками двосторонньої зустрічі .

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника українського військового відомства, зокрема було обговорено заходи, проведені в 2007 році. Міністри позитивно відзначили, що згідно з раніше затвердженим планом проведені всі заплановані військові навчання. Також міністри проаналізували спільну діяльність у рамках миротворчих місій, де залучені військовослужбовці обох країн, зокрема, було підтверджено позитивні оцінки виконання завдань українськими військовослужбовцями в Косово, участь українського корвету «Тернопіль» в операції НАТО «Активні зусилля» та спільна участь в Афганістані.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що обговорено план співпраці у наступному році. Зокрема, протягом наступних двох тижнів відбудеться засідання експертів, які остаточно узгодять план спільних дій.

Міністр наголосив, що одним з пріоритетних завдань співпраці Україна-США є технічна допомога по облаштуванню у Яворові (Львівська область) центру миротворчості і безпеки, де підготовку проходитимуть не лише українські військовослужбовці, а й майбутні миротворці з різних країн, які виконуватимуть завдання під егідою ООН.