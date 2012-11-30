Частина українців, які потрапили в ДТП у Таїланді, повернулася додому

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

На даний час, у лікарнях м. Бангкок продовжує перебувати 5 громадян України, які постраждали внаслідок згаданої ДТП. Ще 2 постраждалих знаходяться під наглядом рідних.

Посольство України в Таїланді продовжує роботу щодо надання всебічного сприяння потерпілим співвітчизникам та забезпечення захисту їх прав і законних інтересів за наслідками зазначеного інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості.