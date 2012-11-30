Частина українців, які потрапили в ДТП у Таїланді, повернулася додому
13:07, 30 листопада 2012Суспільство
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За інформацією Посольства України в Королівстві Таїланд, 29 листопада ц.р. на Батьківщину повернулася частина громадян України, які зазнали незначних поранень під час аварії автобуса в провінції Канчанабурі 23 листопада ц.р.
МЗС України запевняє, що посольство допомагає співвітчизникам
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
На даний час, у лікарнях м. Бангкок продовжує перебувати 5 громадян України, які постраждали внаслідок згаданої ДТП. Ще 2 постраждалих знаходяться під наглядом рідних.
Посольство України в Таїланді продовжує роботу щодо надання всебічного сприяння потерпілим співвітчизникам та забезпечення захисту їх прав і законних інтересів за наслідками зазначеного інциденту.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості.
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