Адвокат сумнівається в політичному підґрунті справи «дніпропетровських терористів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Шишкін заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

За його словами, політичну складову в справі можна встановити на підставі листів, надісланих підсудними до органів державної влади, і смс-повідомлень.

«Вони вимагали грошей. Це не політика. Якби вони вимагали випустити на свободу якогось політичного діяча і погрожували вибухами, тоді це був би терористичний акт», - сказав О.Шишкін.

Він відзначив, що повністю мету і мотиви злочину можна буде вивчити лише під час судового слідства.

Адвокат не виключає, що протоколи допитів, які лягли в основу обвинувального висновку, могли бути складені під тиском на підсудних.

О.Шишкін також заявив, що смс-повідомлення, які було оголошено в обвинувальному висновку, надіслані одним із підсудних, з текстом: «Ти живий? Як родичі?», могла написати будь-яка людина, що була момент вибухів 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська.

Крім того, за словами адвоката Віталія Погосяна, обвинувачені В.Сукачов і Віталій Федоряк раніше заявляли, що на них чиниться моральний тиск. За його словами, у всіх протоколах В.Сукачов і В.Федоряк стверджують, що решта двоє підсудних Дмитро Рева і Лев Просвірнін до цього злочину не мають жодного стосунку.

На думку адвокатів, державне звинувачення намагається штучно зв'язати всіх чотирьох підсудних між собою в групу.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

Затримані у справі В.Сукачов, В.Федоряк, Л.Просвірнін і Д.Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних в жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

28 листопада в Індустріальному районному суді Дніпропетровська представник державного звинувачення Євген Бабак почав оголошувати обвинувальний висновок у справі «дніпропетровських терористів». У документі стверджується, що обвинувачені здійснювали вибухи через незадоволеність суспільно-політичним ладом в Україні та незгоду з проведенням у країні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.