В Україні дорожчає бензин

Минулий робочий тиждень (з 15 по 19 жовтня) характеризувався продовженням росту цін в Україні на усі види нафтопродуктів.

Згідно з даними компанії UPECO, ріст цін на низькооктанові марки бензину склав +6 коп. Найбільше подорожчання торкнулося Кримського регіону. Тут низькооктан продавався по 4,10 грн./літр, повідомляє Ліга.

Ціни вище 4 грн. також переважали в Донецькій (4,07 грн./літр) і Київської (4,01 грн./літр) областях. Дешевше всього дану марку бензину можна було придбати в Харківській (3,68 грн./літр) і Полавській (3,79 грн./літр) областях.

При цьому на крупнооптові партії низькооктану ціни підвищилися з 4,589 до 4,697 тис.грн. за тонну.

Найменше цінових змін зазнав бензин марки А-92, який подорожчав лише на 1 коп., з 4,32 грн./літр до 4,33 грн./літр.

Найдорожче ця марка бензину продавалася в Криму (4,73 грн./літр), а також Донецькій і Київській (4,36 грн./літр) областях. Найдешевше А-92 можна було придбати в Харківській (4,17 грн./літр) і Полтавській (4,21 грн./літр) областях.

На оптові партії бензину марки А-92 ціни за тиждень підвищилися з 4,701 до 4,771 тис.грн. за тонну.

Продовжився ріст цін і на найбільш популярну марку бензину А-95. У середньому ріст у цілому по Україні на високооктан склав 3 коп.

У Криму высокооктан пропонувався по 4,95 грн./літр - найвищій ціні по Україні.

Крім того, найдорожче високооктан продавався в Дніпропетровській (4,72 грн./літр) і Київській (4,71 грн./літр) областях. На Харківщині (4,58 грн./літр) і Черкащині (4,59 грн./літр) высокооктан можна було придбати по найнижчій ціні.

Ріст цін на дизельної паливо (ДТ) дещо сповільнився, вирісши з 4,16 грн./літр до 4,19 грн. У той же час, тижнем раніше ріс цін на "дизель" склав 8 коп.

Українська правда