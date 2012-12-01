Українським ВМС наказано повернутися в Середземне море та на Дунай

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС, про це заявив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн під час розширеного засідання військової ради флоту, що відбулася у середу у Севастополі.

Як додав командувач, зокрема, планується, що наступного року фрегат «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом і спецпідрозділом на борту в рамках міжнародної операції по боротьбі з морським піратством виконуватиме завдання в районі Африканського рогу.

Як передає кореспондент УНІАН, у Севастополі під час науково-практичної конференції з питань перспектив розвитку ВМС Ю.Ільїн наголосив, що на сьогодні військово-морські сили країн світу поряд із завданнями класичного характеру активно застосовуються для боротьби з асиметричними загрозами, такими, як тероризм, піратство, дії незаконних збройних формувань тощо.

«Керівництвом нашої держави і Збройних Сил нам поставлені завдання щодо поширення участі у міжнародних операціях з підтримання безпеки на морі, відновлення військово-морської присутності у визначених районах Чорного моря та річці Дунай, несення бойової служби у Чорному та Середземному морях. Зазначене вимагає вироблення нових підходів до формування як кількісного, так і якісного складу сил і засобів Військово-морських Сил», - зазначив Ю.Ільїн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна офіційно підтвердила свою участь в міжнародній операції по боротьбі з піратством «Океанський щит», що триває під проводом НАТО біля берегів Сомалі.

Згідно з повідомленням МЗС України, для участі в операції Україна виділить фрегат «Гетьман Сагайдачний» з палубним вертольотом і групою бійців спецназу на борту. Початок участі фрегату українських ВМС «Гетьман Сагайдачний» у операції «Океанський щит» в районі Африканського рогу заплановано на 4-й квартал 2013 року.