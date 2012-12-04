Київ за ніч перетворився на ковзанку

Через таку ситуацію громадський транспорт їздить із затримками, а пішоходи часто падають на кризі.

Як повідомляє ТСН, у багатьох районах Києва снігозбиральна техніка почала свою роботу лише вранці. Це саме стосується і комунальників. Зокрема, така ситуація склалась у Дарницькому, Подільському районах, а також на під'їздах до Києва.

Нагадаємо, що вчора з обіду в Києві почався сильний снігопад, який призвів до багатокілометрових заторів.