Київ за ніч перетворився на ковзанку

09:44, 04 грудня 2012
Суспільство
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Погіршення погодних умов у столиці призвело до того, що тротуари та проїжджа частина вкриті товстим шаром льоду.

Тротуари вкрилися кригою

Через таку ситуацію громадський транспорт їздить із затримками, а пішоходи часто падають на кризі.

Як повідомляє ТСН, у багатьох районах Києва снігозбиральна техніка почала свою роботу лише вранці. Це саме стосується і комунальників. Зокрема, така ситуація склалась у Дарницькому, Подільському районах, а також на під'їздах до Києва.

Нагадаємо, що вчора з обіду в Києві почався сильний снігопад, який призвів до багатокілометрових заторів. 

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