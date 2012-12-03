Перший сніг паралізував центр Києва (фото)

Як пише "Комсомольська правда в Україні" з посиланням на "Яндекс-пробки", центральні вулиці Києва зараз стоять у заторах.

Один з найбільших заторів спостерігається на Бессарабській площі - від вулиці Басейної, Мечникова через район станції метро "Кловська" до Печерського узвозу.

Також паралізована ділянка від бульвару Тараса Шевченка (біля парку Тараса Шевченка) через Бессарабську площу і до бульвару Лесі Українки. Пробка на вулиці Червоноармійській, яка припала на площу Льва Толстого, перетинається з пробкою по вулиці Пушкінській, захоплює вулицю Скоропадського і впирається в паралізовану ділянку на Бессарабській площі.

Також пробка по всій вул. Володимирській, тягнучка по Жилянській, Саксаганського, вул. Горького, Прорізній. На Хрещатику тягнучка починається при під'їзді у напрямку до Бессарабської площі.