ЗМІ: НБУ може скасувати гарантії за валютними депозитами

14:23, 04 грудня 2012
Суспільство
1935 0

Ситуація на валютному ринку продовжує загострюватися. У січні-жовтні 2012 р. дефіцит платіжного балансу вже досяг майже $ 3 млрд. 

Гарантії за вкладами можуть скасувати

Спроба Нацбанку стимулювати громадян обміняти раніше придбані долари назад на гривню під загрозою введення збору в Пенсійний фонд на валютні операції поки не увінчалася успіхом, повідомляє Forbes.ua.

Тому на Інститутській, 9, вирішили використати ще більш витончений спосіб відбити у населення бажання купувати долари і євро. Там розглядають можливість виведення валютних вкладів фізосіб з-під державних гарантій.

Чиновники вважають, що це призведе до зростання частки гривневих депозитів і зменшення валютних. «Обговорюються різні варіанти. Один з них - підвищити розмір гарантій за гривневими депозитами до 250 000 грн. і одночасно понизити компенсації за доларовими вкладами», - стверджує джерело Forbes.ua в Нацбанку.

За його словами, не виключено, що на валютні депозити тимчасово будуть введені нульові гарантії держави. «Я чув про цю ініціативу, але я її не підтримую», - зазначив член наглядової ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. У самому Фонді не підтверджують, що існує план скасувати гарантії для валютних вкладів. «Я не чув про таку ідею», - заявив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик. На його думку, подібні новації можуть бути прийняті тільки за допомогою внесення змін до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Однак за словами джерела в НБУ, регулятор може провести новацію рішенням адміністративної ради ФГВФО, який, відповідно до закону, має право самостійно встановлювати розмір держгарантій по внесках. Очолює цю раду заступник голови НБУ Ігор Соркін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter