ЗМІ: НБУ може скасувати гарантії за валютними депозитами

Спроба Нацбанку стимулювати громадян обміняти раніше придбані долари назад на гривню під загрозою введення збору в Пенсійний фонд на валютні операції поки не увінчалася успіхом, повідомляє Forbes.ua.

Тому на Інститутській, 9, вирішили використати ще більш витончений спосіб відбити у населення бажання купувати долари і євро. Там розглядають можливість виведення валютних вкладів фізосіб з-під державних гарантій.

Чиновники вважають, що це призведе до зростання частки гривневих депозитів і зменшення валютних. «Обговорюються різні варіанти. Один з них - підвищити розмір гарантій за гривневими депозитами до 250 000 грн. і одночасно понизити компенсації за доларовими вкладами», - стверджує джерело Forbes.ua в Нацбанку.

За його словами, не виключено, що на валютні депозити тимчасово будуть введені нульові гарантії держави. «Я чув про цю ініціативу, але я її не підтримую», - зазначив член наглядової ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. У самому Фонді не підтверджують, що існує план скасувати гарантії для валютних вкладів. «Я не чув про таку ідею», - заявив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик. На його думку, подібні новації можуть бути прийняті тільки за допомогою внесення змін до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Однак за словами джерела в НБУ, регулятор може провести новацію рішенням адміністративної ради ФГВФО, який, відповідно до закону, має право самостійно встановлювати розмір держгарантій по внесках. Очолює цю раду заступник голови НБУ Ігор Соркін.