В Україні відкриють центр підготовки собак для сліпих

Як повідомляє «Сегодня», вже підбирають майданчик для майбутнього центру, який, ймовірно, буде збудований у районі селища Березанівка.

За словами директора благодійного фонду «Інваліди за рівноправ'я» Олега Новикова, на сьогодні в Україні живе лише один такий спеціально навчений собака. «Причому, його підготувало подружжя, інваліди по зору. Вони виховали собаку під себе. Річ у тім, що в країні немає жодного кінолога, який би спеціалізувався на цій проблемі. Тому ми залучаємо для роботи в нашому центрі фахівців із Росії» - розповів О.Новиков.

Для цього проекту планується залучати не дорогі породи собак, які часто виховують на поводирів (лабрадор, німецька вівчарка і ротвейлер), а дворняжок.