Територію Сирецького гаю охоронятиме міліція

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, прокурор Шевченківського району столиці Сергій Нечипоренко запевнив, що на території, зокрема, каштанового парку, де приватна особа хоче збудувати будинок, не зрубано жодного дерева.

«До закінчення перевірки будівельні роботи проводитися не будуть та жодне дерево на даний час не зрубано», - сказав С.Нечипоренко.

«Шевченківському райуправлінню міліції доручено цілодобове патрулювання території Сирецького гаю, щоб запобігти незаконному знесенню зелених насаджень», - наголосив прокурор.

5 грудня районна прокуратура зобов’язала Державну екологічну інспекцію в м. Києві, КМДА та комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району перевірити законність виділення цієї земельної ділянки (по вулиці Ризькій - УНІАН) та надання дозвільних документів для будівництва приватного будинку.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на Коаліцію учасників Помаранчевої революції, рішенням Київради від 24 червня 2004 року № 326-2/1536 земельні ділянки на вулиці Ризькій, 57, а, б, в, г, д, ж, к, площею 0,10 га кожна було передано у приватну власність для будівництва й обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд. 2005 року більшість виділених ділянок опинилася у власності двох приватних осіб.

У 2009 році забудовник спробував вночі встановити на території гаю металевий будівельний паркан. Мешканцям сусідніх будинків вдалося завадити цим діям. Щоб забудовник не повторив спробу захоплення гаю, кияни облаштували тоді у парку наметове містечко та встановили цілодобову варту.