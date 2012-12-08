Випадки сказу у котів подвоїлися за рік

Як повідомила УНІАН начальник головного управління ветмедицини в Запорізькій області Валентина Стулова, в січні-грудні цього року на території Запорізького регіону виявлено 133 факти захворювання на сказ диких і домашніх тварин, що майже вдвічі більше, ніж за 11 місяців 2011 року, коли таких випадків було виявлено 70.

"Найбільше на сказ хворіють лисиці - вони ж основні рознощики захворювання (41 випадок захворювання проти 24 у 2011 році) й коти, що захворюють в результаті контакту з хворими лисицями (43 випадки захворювання проти 21 у 2011 році). Також уже виявлено декілька випадків сказу вовків та інших тварин", - повідомила В.Стулова.

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За її словами, основна причина зростання захворюваності на сказ на території Запорізької області, відсутність вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Ситуація посилюється зростанням чисельності на території Запорізької області лисиці червоної - основного рознощика захворювання.

В.Стулова зазначила, що за розрахунками фахівців, на проведення вакцинації проти сказу - розміщення хоч б 15 приманок із вакциною на 1 км кв. території проживання диких тварин - Запорізькому регіону необхідно щонайменше 6 млн грн. На сьогоднішній день питання про їх виділення з держбюджету не вирішено.

У зв'язку з цим головне управління ветмедицини в Запорізькій області має намір звернутися до облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з проханням передбачити кошти на вакцинацію в місцевих бюджетах, а також до жителів Запорізької області - з повідомленням про необхідність негайного звернення до медиків у разі укусу тваринами, а також у випадку, якщо тварина подряпала до крові.

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"В Україні, на жаль, уже фіксувалися випадки, коли людину дряпав до крові його домашній кіт, людина на це необхідної уваги не звертала, до медиків своєчасно не зверталася і в результаті - помирала в муках", - констатує В.Стулова, зазначаючи, що "сказ - захворювання від якого ліків немає: єдиний шанс зберегти життя зараженому - своєчасне щеплення".