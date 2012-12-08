Група «Першого грудня» розповіла українцям, як стати вільними

Як передає кореспондент УНІАН, хартію підписали кардинал Любомир Гузар, Семен Глузман, Мирослав Попович, Євген Сверстюк та інші учасники групи.

«Наріжними каменями нашої хартії є три прості думки… Перша – відповідальність за своє життя, а отже його успіх, добробут і щастя нікому не може буде передано. Ми самі несемо відповідальність за себе. Друга – мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра, вони завжди потрібні сьогодні. Третя – ми будуємо те, що уявляємо, а отже, від глибини, масштабу і творчого хисту нашої уяви залежить наше майбутнє», - йдеться в хартії.

Представники інтелігенції пропонують десять орієнтирів, за якими слід працювати кожному українцю, аби жити як вільна людина у вільній країні.

Зокрема, серед цих орієнтирів: «бути вільною людиною – це, насамперед, означає брати на себе відповідальність; бути українцем, плекати національну гідність, що означає усвідомлювати свою причетність до України; бути активним громадянином – проявляти ініціативу задля добра свого дому, сусідства, місцевої громади чи всієї української спільноти».

Також серед орієнтирів у хартії називаються любов, що потребує докорінної зміни ставлення один до одного; мислення що, насамперед, означає подолання недержавності, вузькості і провінційності колоніального і хуторянського світогляду.

Шостий орієнтир – бути господарем, подолати рудименти радянського мислення, коли людина очікує на соціальну подачку.

Також орієнтири вільної людини включають в себе: необхідність бути лідером, бути відкритим суспільством, бути успішною державою, бути учасником демократичної спільноти народів.

«Аби стати вільною людиною, не треба поводирів, ані найталановитіші лідери, ані інтелігенція, ані жодна соціальна група не здатні привести людину до щастя і свободи. Справжнім поводирем людини є лише особисте осмислене зусилля. Це не зробить хтось інший. Це можете зробити лише ви», - наголошується у хартії.