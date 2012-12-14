Вибух у житловому будинку на Луганщині: є жертви

Як повідомили в ЦГЗ МНС, вибух стався на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Як повідомляють очевидці, в будинку вибиті перегородки, вікна. Вибиті вікна навіть у сусідніх будівлях. За попередніми даними причина вибуху - газ. У МНС причину вибуху поки не називають.

Постраждалих на даний момент троє. Жінка і чоловік у реанімації. Дитина здорова, але в шоковому стані.

Інформація оновлюється.