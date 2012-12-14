Вибух у житловому будинку на Луганщині: є жертви
20:43, 14 грудня 2012Суспільство
945 0
За попередньою інформацією в місті Стаханові стався вибух у житловому будинку по вулиці Макерова 3-а (район СШ № 9). У 18.17 надійшов виклик.
Як повідомили в ЦГЗ МНС, вибух стався на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Як повідомляють очевидці, в будинку вибиті перегородки, вікна. Вибиті вікна навіть у сусідніх будівлях. За попередніми даними причина вибуху - газ. У МНС причину вибуху поки не називають.
Постраждалих на даний момент троє. Жінка і чоловік у реанімації. Дитина здорова, але в шоковому стані.
Інформація оновлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter