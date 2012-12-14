Московський цирк не пустили в Україну

Як повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду, у восьми коней, двох поні та дев'яти мавп відсутні дозволи на виїзд головного ветеринарного лікаря Росії, встановлені Кабінетом міністрів наприкінці 2011 року.

За заявою представників федерального відомства, цирк зможе відправитися на гастролі до України після одержання відповідних документів.

До Луганська цирк ім. Ю.Нікуліна їде з програмою «Ялинка в цирку». Вистави мають початися 24 грудня і продовжаться до 9 січня 2013 року.