Прокуратура знайшла на Київщині вчителів із судимостями

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, зокрема, в одній із шкіл Білоцерківського району працює вчитель, який раніше був засуджений за перевищення службових повноважень та підроблення документів. В навчальних закладах Ставищанського району працюють два вчителі, які були засуджені: один за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, інший - за службову недбалість.

Крім того, встановлені численні факти притягнення педагогічних працівників до адміністративної відповідальності. Зокрема, працівники освіти розпивали спиртні напої в громадських місцях з неповнолітніми, вчиняли хуліганські дії, насильство в сім’ї.

Допуск до педагогічної діяльності таких осіб, суперечить основним принципам освіти та грубо порушує права учнів на належне виховання у дусі миру, терпимості, гуманності.

Вказані порушення законодавства можуть призвести до загрози життя та здоров’я дітей, неналежного рівня освіти та, саме головне, до неналежного виховання дітей.

Прокуратурою області внесено подання з вимогою усунути виявлені порушення та притягнути до відповідальності керівників головного управління освіти і науки, які допустили до педагогічної діяльності таких працівників, та поставлено питання щодо перебування їх на посадах.