Газпром в наступному році планує збільшити експорт газу до Європи

При цьому у 2013 році середньорічна ціна експортного газу на європейському ринку прогнозується «Газпромом» на рівні 370 доларів за 1 тис. кубометрів.



Наприкінці травня російський концерн обіцяв, що середньорічна ціна поточного року становитиме 405-415 доларів за 1 000 кубометрів порівняно з 390 доларів за підсумками 2011 року.

Прогноз експорту на 2012 рік - 150 мільярдів кубометрів, але аналітики сумніваються в його здійснимості - цього року на тлі суперечок з Європою про ціни на газ експорт і видобуток «Газпрому» падають.

За попередніми даними, газовий гігант, що забезпечує поставки чверті необхідного Євросоюзу газу, у січні-листопаді 2012 року скоротив поставки палива до Європи і Туреччини на 9,3% до того самого періоду 2011 року - до 123,7 мільярда кубометрів проти 136,44 мільярда кубометрів роком раніше.

Експортер пояснював зниження продажів в Європі теплою погодою і економічними труднощами єврозони, і не змінював свого офіційного прогнозу експорту до Європи на 2012 рік - 150 мільярдів кубометрів, як і роком раніше. Песимістичною є оцінка Міненерго - відомство очікує на скорочення експорту газу з РФ на 4-5% у 2012 році порівняно з рівнем 2011 року.

У грудні прогноз видобутку та експорту газу в країні - одного з ключових російських товарів - знизило Мінекономіки РФ: видобутку на 2012 рік - до 656 з 676 мільярдів кубометрів, у 2013 році - до 683 з 691 мільярда, експорту - до 180,2 з 193,3 мільярда кубометрів поточного і до 196,4 з 204,4 мільярда кубометрів наступного року.