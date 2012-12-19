На Майдані засвітили головну ялинку країни

Як передає кореспондент УНІАН, участь в святковому заході взяв голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, який привітав киян та гостей міста з новорічно-різдвяними святами.

Він попросив своїх помічників виконати важливу місію засвічення головної ялинки.

Як підкреслив голова КМДА, сьогоднішнє свято відкриває «цілий марафон заходів» з нагоди Нового року та Різдва Христового в усіх куточках столиці.

«Нехай Новий рік принесе щастя и любов в наші оселі», - побажав О.Попов.

Свято біля ялинки розпочалося о 16.00 театралізованою постановкою «На Святого Миколая» Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня». Також вихованці дитячої хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Павла Вірського показали хореографічну постановку «Гуцульська рапсодія».

Гостей свята привітали також переможниця пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення - 2012» Настя Петрик, а також народна артистка Україна Ніна Матвієнко, яка співала з хором хлопчиків та юнаків при Муніципальній академічній чоловічій хоровій капелі імені Л.Ревуцького.

Завершилось дійство святковим феєрверком.

Як повідомлялось, цьогорічна головна Новорічна ялинка України створена з урахуванням побажань киян. Вперше було проведено конкурс з визначення найкращої пропозиції зовнішнього вигляду ялинки, за результатами якого перемогла компанія «Люм’єр-Україна». Саме вона запропонувала найцікавіший проект дизайну, прикрас та ілюмінації ялинки.