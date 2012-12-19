«Свобода» категорично проти «регіонального» статусу угорської мови

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву з приводу планів місцевої облради на черговій сесії надати статус «регіональної» угорській мові ВО «Свобода» сьогодні опублікувала на своєму офіційному сайті.

Згідно із заявою, обласній організації «Свободи» стало відомо, що на черговій сесії Закарпатської обласної ради планується надати статус «регіональної» угорській мові. «Усе це планується зробити потайки, без відома людей, без громадського обговорення», - йдеться в заяві.

Свободівці наголошують, що «…ухвалений з порушенням усіх норм та здорового глузду, закон «Про засади державної мовної політики» стає інструментом знищення нашої держави, прикриттям для різноманітних сепаратистських та антиукраїнських провокацій. Прикро, що Закарпаття опиняється у вирі цих подій».

У зверненні наголошується, що Закарпатська обласна рада, виносячи на розгляд будь-які мовні питання, провокує конфлікти та розкол у суспільстві. «Це призведе до того, що українська мова втратить свій статус державної ще й на значній території Закарпаття, адже тепер небажання вчити та використовувати українську завжди можна буде прикрити цим рішенням. Мало того, кожен місцевий державний службовець тепер буде зобов'язаний не тільки знати угорську, а й провадити діловодство цією мовою», - вважають автори заяви.

За інформацією "Свободи", вже сьогодні в Закарпатській області є прецеденти, коли окремі села, що визнали мови меншин «регіональними», на своїх територіях відмовляються вести та надавати документацію українською мовою.

З огляду на це, облорганізація ВО «Свобода» закликала Закарпатську обласну раду не ухвалювати відповідне рішення та не сприяти розколу й знищенню України, а також зняти з розгляду сесії Закарпатської обласної ради «…цю явно антиукраїнську ініціативу угорських реваншистських та сепаратистських сил».

«Свобода» також вимагає від Закарпатської облради, замість розгляду питання про надання статусу «регіональної» угорській мові ухвалити звернення до депутатів Верховної Ради України з вимогою скасувати Закон «Про засади державної мовної політики» як такий, що явно не відповідає інтересам Української держави».

Довідка УНІАН. 21 грудня 2012 року відбудеться друге пленарне засідання ХI сесії Закарпатської обласної ради. За інформацією з Закарпатської обласної ради, на розгляд сесії виноситься проект рішення «Про реалізацію норм Закону України «Про засади державної мовної політики». Це питання було включене до розгляду і під час першого пленарного засідання ХI сесії, але його не встигли розглянути.

Закарпатська обласна організація ВО «Свобода» закликала всіх небайдужих взяти участь в акції протесту під стінами облради з вимогою не допустити надання угорській мові статусу «регіональної».