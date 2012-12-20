Донецьк затвердив бюджет з профіцитом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Профіцит бюджету становить 62,8 млн. грн за рахунок погашення внутрішніх запозичень.

У повідомленні наголошується, що доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доведені в сумі 1 млрд 639,5 млн. грн, доходи, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, – у сумі 562,4 млн. грн, спеціальний фонд бюджету – в сумі 259,3 млн. грн.

Видатки на делеговані повноваження доведені в сумі 1 млрд 358,9 млн. грн, що забезпечує мінімальну потребу на захищені витрати галузей соціально-культурної сфери. Кошти, які передаються до державного бюджету, складають 280,6 млн. грн.

У міськраді конкретизували, що в 2013 році в бюджеті Донецька передбачаються кошти на: освіту – 815,1 млн. грн; охорону здоров'я – 572,7 млн. грн; культуру – 104,2 млн. грн; фізичну культуру і спорт – 34,1 млн. грн; молодіжні програми – 4,3 млн. грн; соціальний захист населення – 49,9 млн. грн; благоустрій – 204,1 млн. грн; транспорт – 62,7 млн. грн; капітальний ремонт житла – 88,1 млн. грн.

Також передбачаються трансферти з державного бюджету: субвенції на соціальний захист населення – 844 млн. грн; субвенція на соціально-економічний розвиток територій – 20 млн. грн; на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики в 2013 році, – 30,1 млн. грн; субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах – 60,8 млн. грн; субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на оновлення парку автобусів і тролейбусів до підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 18 млн. грн.