2700 харків'ян подали фотоскарги

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії міськради повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес, котрий запропонував мешканцям міста надіслати до мерії заявки у вигляді фотографій щодо усунення різних житлово-комунальних проблем.

«Щодо ряду фотоскарг - майже 20% - ми вже розв'язали питання. Частину з них ми поки не можемо задовольнити через погодні умови», - сказав Г.Кернес.

За даними Департаменту контролю, фотоскарги, які приймалися протягом місяця з 14 листопада до 15 грудня, з 4839 питань подали 2736 харків’ян. Уже оброблено і перебувають в роботі до70%.

Найбільше питань, що надійшли (46%), стосуються утримання та ремонту житла, зокрема, ремонту покрівель, димоходов, вентиляції, під'їздів, входів у під'їзди. 29% фотоскарг стосуються ремонту доріг, 17% - упорядкування прибудинкової території.

За інформацією прес-служби міськради, на сьогодні виконано роботи за фотоскаргами, які стосуються вивезення сміття, ліквідації звалищ, установлення контейнерів, прибирання прибудинкової території, знесення дерев, ремонту труб холодного та гарячого водопостачання, ремонту ліфтів, освітлення в під'їздах, електрощитових, скління під'їздів, ремонту й установки водостічних труб, упорядкування кабелів у під'їздах.