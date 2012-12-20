На Донеччині з-під снігу відкопали 18 авто і дві «швидкі»
19:38, 20 грудня 2012Суспільство
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У Донецькій області бійці МНС за останню добу в 5 районах і містах регіону визволили зі снігових заметів 12 легкових і 5 вантажних автомобілів, 1 мікроавтобус та 2 автомобілі “швидкої медичної допомоги”.
Застряглі авто витягували за допомогою тросів / Фото : Львівське МНС
Про це УНІАН повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що за допомогою автомобільних тросів застряглі автомобілі були витягнуті на безпечні ділянки доріг.
Було здійснено транспортування двох автомобілів “швидкої допомоги”, які застрягли в сніговому заметі в місті Дебальцеве по дорозі до лікарні. Рятувальники 23-го Державного пожежно-рятувального загону на пожежному автомобілі доставляли бригаду швидкої допомоги до хворих і назад до автомобіля.
Всього для надання допомоги від Головного територіального управління залучалося 43 особи особового складу і 10 одиниць техніки.
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