Невідомі cпалили авто головному регіоналові Ужгорода

05:14, 23 грудня 2012
Суспільство
2391 0

В Ужгороді невідомі підпалили автомобіль заступника мера Юрія Бєлякова.

Невідомі спалили авто Юрія Бєлякова / Фото: svit24.net

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника Управління держтехногенбезпеки у Закарпатській області Ярослава Баб'яка, повідомлення про підпал надійшло вчора о 4.15. Зі слів власника, він побачив, що у дворі палає його автомобіль «Хюндай» 2006 року випуску.

Як сказав Я.Баб'як, розглядаються декілька версій підпалу, наймовірніша з яких – підпал. Зараз автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Триває слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter