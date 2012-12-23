Невідомі cпалили авто головному регіоналові Ужгорода

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника Управління держтехногенбезпеки у Закарпатській області Ярослава Баб'яка, повідомлення про підпал надійшло вчора о 4.15. Зі слів власника, він побачив, що у дворі палає його автомобіль «Хюндай» 2006 року випуску.

Як сказав Я.Баб'як, розглядаються декілька версій підпалу, наймовірніша з яких – підпал. Зараз автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Триває слідство.