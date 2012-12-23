Україна вибрала представника на «Євробачення-2013»

Фінал національного відбору на пісенний конкурс, що транслювався в ефірі Першого Національного телеканалу, пройшов сьогодні в Києві.

Як повідомляв УНІАН, «Євробачення-2013» відбудеться у травні в Швеції.

Участь у національному відборі на цей конкурс брали 52 українських артисти.