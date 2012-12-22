52 українські артисти подали заявки на Євробачення-2013 (список)

Про це повідомляє прес-служба Першого Національного телеканалу.

Зокрема, участь у національному відборі й позмагатися за право представляти Україну на конкурсі у травні 2013 року візьмуть:

1. Тетяна Ширко

2. Юлія Куниця

3. Гурт "STAR Angels"

4. Дует "Любимый, Любимая"

5. GODO

6. Джоя

7. Ілона Шульга

8. Максим Новицький

9. Евгеній Бєлозьоров

10. Ана Стесія

11. Ангелія

12. Едуард Романюта

13. Гурт "Дилайс"

14. Лєна Корнєєва

15. Аліна Гроссу

16. Дует "Emotion"

17. Галина Безрук

18. Гурт "Patrix"

19. Людмила Ясинська

20. Даша Медова

21. Уляна Рудокова і Мітя and Пряники

22. Юлія Степанець – гурт "Six o’clock"

23. Таня Брянцева

24. Маріетта

25. Ансамбль "Джерело"

26. Ансамбль "Гвоздівчанка"

27. Ансамбль "Живемо"

28. Автанділ Бажиашвіллі

29. Діма Скалозубов

30. Гурт "Napoli"

31. Viktoriya

32. Гурт "ТриНити"

33. Яків Смирнов

34. Діана Мірошниченко

35. Інеш

36. Артем Кондратюк

37. LaFesta music project

38. ALEX PAVLIK

39. Дмитро Яремчук

40. Гурт "Ice&Blaze"

41. Наталя Мирна

42. Гурт "Nravitsa band"

43. Гурт "The МАГМА"

44. Гурт "West"

45. YarosLOVE

46. Гурт "ДиОфильмы"

47. Матвій Вермієнко

48. Ігор Татаренко

49. Венера

50. Марія Яремчук

51. Злата Огневич

52. Оксана Пекун

Водночас, у прес-службі зазначають, що щохвилини список тих, хто бажає взятии участь у конкурсі, може доповнитися новими учасниками.

Як повідомляв УНІАН, Перший Національний телеканал у неділю, 23 грудня, в прямому ефірі транслюватиме фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення – 2013".