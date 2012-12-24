У Херсоні горів тролейбус з 50 пасажирами

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, сьогодні, 24 грудня, о 8:58 до Херсонської міської служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в салоні тролейбуса №12.

До місця пожежі було направлено два пожежних відділення, які за лічені хвилини ліквідували займання. Із задимленого тролейбуса оперативно евакуйовано 50 людей. Ніхто з пасажирів не постраждав.

За словами водія тролейбуса, пожежа розпочалася після замикання гудка, внаслідок чого частково вигоріла кабіна тролейбуса і панель управління. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями Управління Держтехногенбезпеки.