У Львові невідомий збив насмерть міліціонера і втік

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, подія сталася близько 6.00 години ранку на вулиці Науковій у Львові.

„Працівник міліції, який на час пригоди перебував поза службою, переходив дорогу, коли на нього скоїв наїзд автомобіль. 27-річний оперуповноважений відділу карного розшуку головного управління МВС України у Львівській області від отриманих травм загинув на місці події. У нього залишився тримісячний син. Зараз проводяться заходи щодо встановлення автомобіля, на якому було скоєно ДТП і встановлюється особа водія”, - розповіла С.Добровольська.

ГУ МВС України у Львівській області висловлює співчуття рідним і близьким загиблого працівника міліції.