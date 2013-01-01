Біля новорічної ялинки в центрі міста водій збив 8 осіб і зник

Як повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, сьогодні в Івано-Франківську близько 4.00 ранку невідомий водій неподалік новорічної ялинки наїхав на групу людей, які знаходились на вулиці і святкували Новий рік.

8 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Наймолодша потерпіла - 15-річна дівчина. Усі молоді люди для надання медичної допомоги доставлені у лікувальні заклади м. Івано-Франківська.

Водій з місця події зник, його розшукують правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група та вживаються заходи по встановленню та затриманню водія.