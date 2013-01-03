4-річний хлопчик помер від опіків через нехлюйство батьків

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, 1 січня о 9 ранку до Брусилівського райвідділу УМВС України у Житомирській області надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання помер 4-річний хлопчик. На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу.

Як розповіла УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків обласного УМВС Алла Ващенко, за попередніми даними, 30 грудня 2012 року близько 22.00 хлопчик вдома пролив на себе окріп, отримавши серйозні опіки тіла - ніг та тулуба. Однак батьки дитини не звернулися до медиків та почали, за їх словами, самостійно обробляти рани дитини. ”Хлопчик помер 31 грудня, за попереднім висновком експертів, причиною смерті стали опіки тіла дитини 1-2 ступенів”, - уточнила А.Ващенко.

У родині 28-річного батька та 25-річної матері зростає ще четверо дітей, родина належить до, так званих, кризових.

1 січня цього року міліція за фактом смерті дитини розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування, призначено судово-медичне дослідження для встановлення точної смерті дитини.